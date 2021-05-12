Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı acil olarak ameliyata alındı
Çocuklar Duymasın'da Fıs fıs İsmail'i canlandıran Süleyman Yağcı bugün açık kalp ameliyatına girdi. Ameliyat öncesinde ise açıklama yaptı.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ''Fıs Fıs İsmail'' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı. Yağcı, sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti.
Süleyman Yağcı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
''Sigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir şey var, stres. Lütfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkolüm yok ama ana damar tıkanmış ve kalbimin çok büyük darbeler aldığını doktorlar söylediler. Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi. Sebebi stres.''
''Herkese stresten uzak durmasını, üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim. Herkesin duasına ihtiyacımız var.''
''Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok dostlarımız geldi. Ziyaret yasağımız var ama dua etmeye yasak yok. Herkesin duasını bekliyoruz.''