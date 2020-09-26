Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den hamilelik itirafları '13 kilo aldım'
Star TV Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Edip Tepeli ile evli olan Ayşecan Tatari, anne olmak için gün saydığı günlerde açıklamalarıyla dikkat çekti.
2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Kız çocuğu dünyaya getirecek olan Tatari, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
31 yaşındaki oyuncu, "Doğuma ne kadar kaldı?" sorusuna "Tam bir gün söylemek doğru olmayabilir. 1 ay civarı diye tahmin ediyoruz" yanıtını verdi.
Tatari, "Eşinizle nasıl tanıştınız?" sorusunu "Bayıldığım bir hikayemiz var ama özetle; tiyatroda tanıştık. Aynı oyunda oynarken" şeklinde cevapladı.
"Kızınızın adı ne olacak?" sorusuna Ayşecan Tatari, "Bu sorudan çok var. Hepsine toplu cevap vereyim; bebeğin adı belli değil. Birkaç alternatif var ama doğduğu zaman ona bakıp, emin olmaya karar verdik" yanıtını verdi.