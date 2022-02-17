Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kızının dedikodusunu yapan çocuk doktorunu ifşaladı!
Çocuklar Duymasın dizisindeki Duygu karakteri ile tanınan Ayşecan Tatari kızı Müjgan'ın doktorunun, bir başkasına atacakken yanlışlıkla kendisine attığıı 'dedikodu' mesajını ifşa etti ve çocuk doktor işinden oldu!
ATV'de yıllarca süren fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'daki 'Duygu' karakteri ile oyunculuk dünyasına adım atan ve hafızalara kazınan Ayşecan Tatari'nin, oyuncu Edip Tepeli ile mutlu evliliğinden dünyaya gelen kızının kontrolünü yapan doktor, sosyal medyada arkadaşına göndereceği mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderince olanlar oldu!
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, önceki gün 1,5 yaşındaki kızı Müjgan'ı göz muayenesi için hastaneye götürdü.
Kontrollerin ardından evine gelen oyuncu, doktordan yanlışlıkla kendisine gelen mesajı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla oyuncuya gönderdi.