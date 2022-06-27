Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze'si Zeyno Günenç'in acı günü
Bir neslin Çocuklar Duymasın dizisi ile tanıdığı ve akıllara dominant teyze Gönül olarak kazınan Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç hayatını kaybetti.
Çocuklar Duymasın dizisinin baş karakterlerinden gönüllü canlandıran oyuncu Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç hayatını kaybetti. Zeyno Günenç, vefat haberini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.
Günenç, fotoğrafın altına şu cümleleri yazdı:
Benim canım güzel kalpli Büloş’um canım babam’ı bugün kaybettik...Sen harika bir baba oldun bize. Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Yattığın yer incinmesin bitaneciğim... Cenazesi 27 haziran pazartesi Fatih camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Silivrikapı Mezarlığı’na defnedilecektir.
Zeyno Günenç kimdir?
22 Haziran 1967 Kocaeli, İzmit doğumlu olan başarılı sanatçı ilkokul dönemlerinde annesininde yönlendirmesi ile bale eğitimi almaya başladı. Ortaoğretimini bulunduğu ilde tamamlayan oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitenin ardından Günenç Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde üç yıl görev aldı.
Kendini geliştirmek isteyen isim bu görevinden ayrıldıktan sonra Kanada Vancouver’a giderek eğitimini geliştirdi. Yurtdışı da dahil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı.