Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u olarak tanınıyordu! Alp Eren Khamis'in son hali şoke etti
Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi Çocuklar Duymasın'da beton Orçun'u canlandıran, çocuk yaşta yıldızı parlayan Alp Eren Khamis şimdilerde delikanlı oldu. Önümüzdeki ay 19 yaşına girecek olan Khamis'in son hali dikkat çekti. Aynı dizide annesi olan Gönül karakterine hayat veren Zeyno Güvenç, Khamis ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yakışıklı oyuncunun son halini görenler şoke oldu...
Bir dönem ekranlara damga vuran Çocuklar Duymasın'da beton Orçun'a hayat veren, oyunculuğu ile adını geniş kitlelere duyuran Alp Eren Khamis'in son hali şoke etti. Aynı dizide annesi rolünde yer alan Gönül karakterine canlandıran Zeyno Güvenç, annesini küçük yaşta trafik kazasında kaybeden Khamis'i bir an olsun yalnız bırakmıyor. Güvenç geçtiğimiz günlerde Khamis ile fotoğrafını paylaştı. Yakışıklı oyuncunun mankenlere taş çıkartan son hali yok artık dedirtti. İşte Alp Eren Khamis'in son hali...
Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis önümüzdeki ay 19'una basacak. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu.
Annesini küçük yaşta kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağdı. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti.
Delikanlı oldu
Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti.