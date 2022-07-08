Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u olarak tanınıyordu! Alp Eren Khamis'in son hali şoke etti

Bir dönem ekranlara damga vuran Çocuklar Duymasın'da beton Orçun'a hayat veren, oyunculuğu ile adını geniş kitlelere duyuran Alp Eren Khamis'in son hali şoke etti. Aynı dizide annesi rolünde yer alan Gönül karakterine canlandıran Zeyno Güvenç, annesini küçük yaşta trafik kazasında kaybeden Khamis'i bir an olsun yalnız bırakmıyor. Güvenç geçtiğimiz günlerde Khamis ile fotoğrafını paylaştı. Yakışıklı oyuncunun mankenlere taş çıkartan son hali yok artık dedirtti. İşte Alp Eren Khamis'in son hali...