Çocuklar Duymasın'ın başrolü Tamer Karadağlı bu sefer isyan etti: Bundan utanmıyorum
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla imaj değiştiren ve tanınmakta güçlük çeken Tamer Karadağlı, kendisine gereksiz yorum yapanlara tepki gösterdi.
Çocuklar Duymasın'ın Kanal D ekranlarında final yapmasının ardından motor sevdası yüzünden imaj değiştiren ve son haliyle takipçilerini şaşırtmayı başaran Tamer Karadağlı, önceki gün kendisine gelen yorumlara dayanamayıp bir fotoğraf paylaşarak yanıt verdi.
Beyazlayan saçı ve sakallarıyla alakalı gelen yorumlara cevap olarak bu gönderiyi paylaşan Karadağlı, altına şu notu düştü: "Evet, doğru.. Saçım, sakalım beyaz. Bundan da utanmıyorum. Çünkü insanın saçının, sakalının beyazlaması utanılacak birşey değil. Her bir beyaz telin bir hikayesi var. Yaş almak güzeldir. Ben mutluyum kır saçımla,sakalımla.O yüzden bırakalım bu “yaşlanmışsın” muhabbetini.."
Takipçisine kızmıştı: Karadağlı, paylaşımlarının altına yapılan yorumlardan birisine sinirlenmişti. Herkes imajına odaklanmışken bir takipçisi ünlü oyuncuya "Ölümün motosiklet sevdasından olacak" demişti.
Ne biçim yorum bu?: Karadağlı bu yoruma tepki göstererek ve takipçisine "Ne biçim bir yorum bu? Ölüm falan..." yorumunda bulunmuştu.