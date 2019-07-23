Çocuklar Duymasın'ın başrolü Tamer Karadağlı bu sefer isyan etti: Bundan utanmıyorum

Beyazlayan saçı ve sakallarıyla alakalı gelen yorumlara cevap olarak bu gönderiyi paylaşan Karadağlı, altına şu notu düştü: "Evet, doğru.. Saçım, sakalım beyaz. Bundan da utanmıyorum. Çünkü insanın saçının, sakalının beyazlaması utanılacak birşey değil. Her bir beyaz telin bir hikayesi var. Yaş almak güzeldir. Ben mutluyum kır saçımla,sakalımla.O yüzden bırakalım bu “yaşlanmışsın” muhabbetini.."