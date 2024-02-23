Çocuklar Duymasın'dan ikinci Genel Müdür çıktı! Birol Güven kimdir eşi ve çocukları
Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duyması'nın başrol oyuncusu Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasının ardından, dizinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven de Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Başrollerinde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un oynadığı Çocuklar Duymasın dizisi Türk dizi sektörünün fenomen yapımlarından birisi olmuştu. Yıllarca ekranlarda kalan Çocuklar Duyması'ndan devlet kadrolarına iki Genel Müdür çıktı.
Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Tamer Karadağlı, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne Çocuklar Duymasın'ın senaristi ve yapımcısı Birol Güven atandı.
Birçok dizi ve filmin senaristliğini ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü oldu.