Çocuklar Duymasın yıldızı Ömer Güney dünyaya açıldı Amerikan filminde başrol oynayacak
Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Teo karakteri ile adını duyuran Ömer Güney, dünyaya açıldı.
Uzun yıllar televizyon ekranlarında yer almış hala daha yeniden başlasa da binlerce kişi tarafından seyredilebilecek Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Ömer Güney'in yıldızı parladı.
Başrollerinde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ gibi isimlerin rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Teo karakteri ile adından söz ettiren Ömer Güney, büyük bir başarıya imza attı.
ABD'ye oyunculuk eğitimi için gitmiş olan Ömer Güney, Hollywood'da çok sayıda yapımcıyla tanışmasının ardından kapılar ardına kadar açıldı.
Türk-Amerikan ortak yapımı bir filmde rol alacak olan Ömer Güney, kamera karşısına geçmek için hazırlıklara başladı.