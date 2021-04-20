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Çocuklar Duymasın yıldızı Ömer Güney dünyaya açıldı Amerikan filminde başrol oynayacak

Çocuklar Duymasın yıldızı Ömer Güney dünyaya açıldı Amerikan filminde başrol oynayacak

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Teo karakteri ile adını duyuran Ömer Güney, dünyaya açıldı.

Çocuklar Duymasın yıldızı Ömer Güney dünyaya açıldı Amerikan filminde başrol oynayacak

Uzun yıllar televizyon ekranlarında yer almış hala daha yeniden başlasa da binlerce kişi tarafından seyredilebilecek Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Ömer Güney'in yıldızı parladı.

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Çocuklar Duymasın yıldızı Ömer Güney dünyaya açıldı Amerikan filminde başrol oynayacak

Başrollerinde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ gibi isimlerin rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Teo karakteri ile adından söz ettiren Ömer Güney, büyük bir başarıya imza attı.



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Çocuklar Duymasın yıldızı Ömer Güney dünyaya açıldı Amerikan filminde başrol oynayacak

ABD'ye oyunculuk eğitimi için gitmiş olan Ömer Güney, Hollywood'da çok sayıda yapımcıyla tanışmasının ardından kapılar ardına kadar açıldı.

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Çocuklar Duymasın yıldızı Ömer Güney dünyaya açıldı Amerikan filminde başrol oynayacak

Türk-Amerikan ortak yapımı bir filmde rol alacak olan Ömer Güney, kamera karşısına geçmek için hazırlıklara başladı. 

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