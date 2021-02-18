Çocuklar Duymasın, Tamer Karadağlı, Savaşçı... Pınar Altuğ'dan bomba açıklamalar!
Pınar Altuğ Atacan, gazetecilerle yaptığı sohbette eski partneri Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın'a kadar birçok açıklama yaptı.
Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde kameraların objektifine takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Altuğ, karavan tatillerinden bahsetti. Artık yazı teknede kışı karavanda geçirmeye karar verdiklerini söyledi.
Pınar Altuğ, kamp hayatının güzel geçtiğini şu sözlerle ifade etti:
''Doğada olmak çok güzel. Bizi yazın teknede, kışın karavanda göreceksiniz. Daha önce 'Başarabilir miyiz?' diye bir heyecan yapmıştık. Dar alanda yaşamaya alışkınız. 10 senedir denizin üzerinde yaşıyoruz. Bir sefer denedik, hoşumuza gitti. Sonunda da bir karavan aldık. İki haftadır kaçıyoruz.''
''Yakın arkadaşı Aslı Tandoğan ve eşinin de kendilerine eşlik ettiğini belirten ünlü oyuncu, "Bizim karavanda ancak kendimiz barınabiliyoruz. Kuş koyacak yer yok içinde.''
''Onlar kendi karavanlarını kiraladılar. İki arabaydık. Kalabalık olunca daha güzel. Şu anda dört arkadaşım daha karavan alıyor. Devamı da gelecek."