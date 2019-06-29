Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar! Bu habere dikkat

En doğurgan yaş 20-29 aralığıdır

Yumurta kalitesinin azalma nedeninin yaş olduğunu ifade eden Doç. Dr. Murat Özekinci, "Yaş en temel ve bağımsız faktördür. Bir kadının en doğurgan olduğu yaş 20 ile 29 yaş aralığıdır. Bu yaşta hem yumurta rezervi, hem kalitesi iyidir. 40 yaşından sonra bir kadının doğurganlığı yüzde 90 oranında azalır." dedi.