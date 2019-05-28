Çocuk istismarını anlatan Zümrüt Apartmanı kitabında iğrenç satırlar... Sosyal medyada infial
Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabında pedofili içeren satırlar büyük tepkiye neden oldu. Ünlü isimler kitaba ateş püskürürken sosyal medya ayağa kalktı.
Hukukçular, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulundu. Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabında pedofili içeren satırlar büyük tepkiye neden oldu.
Hukukçular, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulundu.
O satırlarda çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatılıyordu.
Bu satırlar sosyal medyada infial yaratırken, halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması talep edildi.
Ödül bile almış
Bir çocuğun hatta bebeğin cinsel istismara uğradığı anların şehvetle anlatıldığı kitapta birçok öykü yer alıyor. Yayının sitesinde yer alan bilgilere göre Abdullah Şevki'nin ''Kelebek ve Hasta" adlı kısa öyküsü, İkinci Eskişehir Öykü Yarışması'nda birincilik ödülü almış.