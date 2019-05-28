Çocuk istismarını anlatan Zümrüt Apartmanı kitabında iğrenç satırlar... Sosyal medyada infial

Çocuk istismarını anlatan Zümrüt Apartmanı kitabında iğrenç satırlar... Sosyal medyada infial

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabında pedofili içeren satırlar büyük tepkiye neden oldu. Ünlü isimler kitaba ateş püskürürken sosyal medya ayağa kalktı.

Çocuk istismarını anlatan Zümrüt Apartmanı kitabında iğrenç satırlar... Sosyal medyada infial - Sayfa 1

Hukukçular, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulundu. Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabında pedofili içeren satırlar büyük tepkiye neden oldu. 

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Çocuk istismarını anlatan Zümrüt Apartmanı kitabında iğrenç satırlar... Sosyal medyada infial - Sayfa 2

Hukukçular, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulundu.
O satırlarda çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatılıyordu. 

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Çocuk istismarını anlatan Zümrüt Apartmanı kitabında iğrenç satırlar... Sosyal medyada infial - Sayfa 3

Bu satırlar sosyal medyada infial yaratırken, halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması talep edildi.

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Çocuk istismarını anlatan Zümrüt Apartmanı kitabında iğrenç satırlar... Sosyal medyada infial - Sayfa 4

Ödül bile almış

Bir çocuğun hatta bebeğin cinsel istismara uğradığı anların şehvetle anlatıldığı kitapta birçok öykü yer alıyor. Yayının sitesinde yer alan bilgilere göre Abdullah Şevki'nin ''Kelebek ve Hasta" adlı kısa öyküsü, İkinci Eskişehir Öykü Yarışması'nda birincilik ödülü almış.

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