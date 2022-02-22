Çocuk istismarcısı şeyh Fatih Nurullah'a Demet Akalın'dan küfür Şeyh Eyüp Fatih Şağban olayı ne
Daha önce Sakarya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunarak tutuklanan Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah olarak bilinen Şeyh Eyüp Fatih Şağban'ın baldızının 11 yaşındaki kızını da istismar ettiği haberlerine Demet Akalın'dan küfürlü isyan...
Uşşaki Tarikatı Şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın ismi yine bir çocuk istismarı haberiyle gündeme geldi. Yaklaşık 1,5 yıl önce Sakarya'da bir müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu ve istismar ettiğine yönelik haberlerle gündeme gelerek tutuklanan, Fatih Nurullah olarak tanınan Şeyh Eyüp Fatih Şağban bu kez baldızının 11 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor. Sosyal medyada paylaşılan haberlere, ünlü şarkıcı Demet Akalın kayıtsız kalamadı, çok sert bir küfür eden Akalın, sapık şeyh için 'S.kleri kopsun' diye yorum yaptı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kuzuluk beldesinde 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Uşşaki Tarikatı'nın şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın adı yine bir çocuk istismarı konusuyla anılıyor.
Baldızının 11 yaşındaki çocuğunu istismardan dava açıldı: Sakarya'da müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu için 10 yıl 5 ay hapis cezası alan Uşşaki Şeyhi Eyüp Fatih Şağban'a başka bir çocuğa istismardan yeni dava açıldı. İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; Eyüp Fatih Şağban’a bu kez baldızının 11 yaşındaki çocuğunu istismar etmekten dava açıldı.
Sosyal medyada sapık şeyhe tepki yağıyor: Sosyal medyada magazin ve gündeme ilişkin paylaşımlarıyla dikkat çeken İzzet Çapa, bunu paylaşarak altına 'Haysiyetsiz şerefsiz... Başka vukuatları da çıkıyor birer birer ortaya... Kim bilir başka kaç çocuğun canını yaktı, hayatını kararttı... Dilerim bir daha gün yüzü görme... Dilerim yaptıklarının cezasını çekmeden ölme... Pis iblis...' yazdı.