Çocuk istismarcısı şeyh Fatih Nurullah'a Demet Akalın'dan küfür Şeyh Eyüp Fatih Şağban olayı ne

Uşşaki Tarikatı Şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın ismi yine bir çocuk istismarı haberiyle gündeme geldi. Yaklaşık 1,5 yıl önce Sakarya'da bir müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu ve istismar ettiğine yönelik haberlerle gündeme gelerek tutuklanan, Fatih Nurullah olarak tanınan Şeyh Eyüp Fatih Şağban bu kez baldızının 11 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor. Sosyal medyada paylaşılan haberlere, ünlü şarkıcı Demet Akalın kayıtsız kalamadı, çok sert bir küfür eden Akalın, sapık şeyh için 'S.kleri kopsun' diye yorum yaptı.