Çocuğunuzu bu ağaca yaklaştırmayın solunumu bile durduruyor her parkta var

Çam ağaçlarına temastan kaçınılması gerektiğini ifade eden Dr. Yürekli, "Çam kese böcekleri ile mücadele edilse de hemen hemen bölgemizdeki tüm çam ağaçlarında görüyoruz. Çam ağaçlarında kendilerine yuva yapıyorlar. Yuvalar açıldığında içerisindeki böcekler çevreye yayılıyor.