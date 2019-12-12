Çocuğum televizyona bağımlı ne yapmalıyım diyenlere çözüm önerileri!
Çocuklarda televizyon bağımlılığı nasıl engellenir, erken yaşta çocuklara televizyon izletmenin zararları nelerdir diye merak edenler için işin uzmanından çocuklarda ekran bağımlılığını önlemenin yolları.
Çocuğunuz ekran bağımlısı olabilir mi? Çocuğunuz televizyon izlemek için size karşı geliyor, ağlama
krizlerine giriyor, arkadaşları yerine televizyonu seçiyor, büyülenmiş gibi sanal dünyada
yaşıyorsa ekran bağımlılığından söz edilebilir. Peki çocuklarda ekran bağımlılığı nasıl önlenir ve sonlandırılır, ağlamadan, tartışmadan çocuklar televizyon izleme konusunda nasıl engellenir?
Nörolog Mehmet Yavuz, çocuklardaki televizyon bağımlılığın önlenebilmesi için önemli
ipuçları veriyor. İşte detaylar...
Televizyon çocuklar için neden tehlikeli?
Dijital bir dünyaya doğan çocukları teknolojiden uzak tutmak, televizyonların önünden almak
her ebeveynin en büyük sorumlulukları arasında yer alıyor. Çünkü çocuklar ve teknoloji
arasındaki dengeyi iyi kuramamak çoğu zaman çocukların sağlıklı gelişimi üzerinde olumsuz
sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla ebeveynler tarafından gerekli çabanın gösterilmesi çocuğun
fizyolojik ve psikolojik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada sırf çocukları
oyalamak için televizyon başına oturtmak veya eline bir telefon vermek çocuklar için
yapılabilecek en kötü şey olduğu unutulmamalıdır.
Bebekleri ekranlardan ilk 3 yıl uzak tutun
Sokakta oyun oynayan çocukların sesini duymayalı epey olmuştur. Özellikle de son yıllarda çocukları birlikte oyun oynarken değil, televizyon ve telefonların başında buluyoruz. Ancak bu konuda yapılan araştırmalar çocukların yaşamının ilk 3 yılında özellikle de televizyon ile
tanışmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü bebeklerde ilk 36 ay beyin gelişimi çok hızlı
gerçekleşiyor. Bu durumda erken yaşta televizyonlarla tanışan bebekler üç boyutlu objelerle
birebir ilgilenmek yerine iki boyutlu objeleri izlemek durumunda kalıyor. Tam dünyayı ve
çevreyi keşfetmesi gereken zamanda bir ekrana teslim olan çocuklar; sesi, görüntüyü,
dokuyu ve tadı algılayamıyor. Dolayısıyla duyuları aktif olarak kullanamıyor ve beyin
gelişimlerinde kalıcı hasarlar oluşabiliyor.
Çocuklarda konuşma geriliğine neden olabilir
Bebeklerin konuşma becerisi kazanabilmesi için yaşıtlarıyla vakit geçirmesi, iletişim halinde
olması çok önemlidir. Ancak kimi zaman oyalanması için kimi zaman ebeveynlerin ilgilenmek
istemediği için televizyonların başına oturtulan çocuklar, akranlarıyla sınırlı vakit
geçirebiliyor. Yaşıtları geldiğinde onlarla ilgilenmek yerine televizyonun büyülü dünyası daha
cazip geliyor. Bu durum yaşıtlarıyla vakit geçirmemesi dil ve iletişim becerilerinin gelişmemesine, çocuğun geç konuşmasına hatta konuşma problemlerinin ortaya çıkmasına
neden olur.