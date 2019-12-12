Çocuğum televizyona bağımlı ne yapmalıyım diyenlere çözüm önerileri!

Bebekleri ekranlardan ilk 3 yıl uzak tutun

Sokakta oyun oynayan çocukların sesini duymayalı epey olmuştur. Özellikle de son yıllarda çocukları birlikte oyun oynarken değil, televizyon ve telefonların başında buluyoruz. Ancak bu konuda yapılan araştırmalar çocukların yaşamının ilk 3 yılında özellikle de televizyon ile

tanışmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü bebeklerde ilk 36 ay beyin gelişimi çok hızlı

gerçekleşiyor. Bu durumda erken yaşta televizyonlarla tanışan bebekler üç boyutlu objelerle

birebir ilgilenmek yerine iki boyutlu objeleri izlemek durumunda kalıyor. Tam dünyayı ve

çevreyi keşfetmesi gereken zamanda bir ekrana teslim olan çocuklar; sesi, görüntüyü,

dokuyu ve tadı algılayamıyor. Dolayısıyla duyuları aktif olarak kullanamıyor ve beyin

gelişimlerinde kalıcı hasarlar oluşabiliyor.