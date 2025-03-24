Çocuğu olana 5 yıl maaş! Torba yasa bu hafta Meclis'e geliyor

MECLİS'İN BU HAFTA GÜNDEMİ TORBA YASA

Bu hafta torba yasa gündeme gelecek. Bu kapsamda birçok düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. Geçen hafta 3 gün toplanan, ancak bu toplantıları aksayan genel kurul, geçen hafta görüşmediği konuları bu hafta görüşecek.