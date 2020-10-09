‘Çobansın, yapamazsın’ dediler Türkiye üçüncüsü oldu Kocaeli'de çobanın sörf başarısı
KOCAELİ'de çobanlık yapan 17 yaşındaki genç, tesadüfen başladığı sörf sporunda Türkiye üçüncüsü oldu. ‘Çobansın, yapamazsın’ diye dalga geçilen gencin hikayesi başarının her koşulda yakalanabileceğinin göstergesi.
Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi’nde çobanlık yapan 17 yaşındaki Veysel Demir, 5 yıl önce mahallesinde bir sörf kulübü kurulduğunu öğrendi. Bazı akrabalarının ve arkadaşlarının da bu eğitim almak için bu kulübe gittiğini duyan Demir, ilk zamanlar kulübe gitmeye cesaret edemeyerek, bir yandan çobanlık yaptığı alanda bir yandan da sörf yapan sporcuları uzaktan izlemekle yetindi.
Koyun otlatırken kendisini fark eden sörf kulübünün kurucusu ve aynı zamanda antrenörü olan Tolga Hadimoğlu'nun daveti ile spora başlayan Demir, sörf tahtasını alarak denize atladı.
İlk denemesinde kısa süre içerisinde sörf tahtasının üzerinde durmayı başarabilen Demir, bu spordaki yeteneği ve azmi ile "Sen çobansın, yapamazsın’ diyen çevresindekilere Türkiye Şampiyonasında 3.'lük kazanarak cevap verdi.
Çalışmalarını sürdüren sörfçü şimdi ise milli takıma girerek Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek, ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırabilmeyi hedefliyor.