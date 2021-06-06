Çobanlık yaparken Robert Koleji'ni kazandı, sırada Tilburg Üniversitesi var
TUNCELİ'nin yaylalarında, ailesiyle çobanlık yaparak 2016 yılında TEOG Türkiye birincisi oldu. Gündoğdu, TEOG'daki başarısıyla, İstanbul Amerikan Robert Lisesi’ne yerleşti. Robert Lisesi'nden bu yıl mezun olacak Gündoğdu, 2600 rakımlı yaylada, Hollanda'nın Tilburg Üniversitesi'nin ekonomi bölümüne yerleşmeyi hedefliyor.
Tunceli'nin yüksek kesimli yaylalarında ailesiyle birlikte geçimini sağladığı sırada hazırlandığı TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayıp Amerikan Robert Lisesi'ne yerleşmeyi başaran Mahir Gündoğdu, bu yıl mezun oluyor. Türkiye birinciliğiyle yerleştiği Robert Lisesi'nin ardından Gündoğdu, şimdi Pülümür'ün 2 bin 600 rakımlı Çobanyıldızı Yaylası'nda koyun güderek, Tilburg Üniversitesi'ne girmek için çalışıyor.
Koyun gütmenin yanı sıra, süt sağıp, peynir üreten Gündoğdu, aynı zamanda başvuruda bulunduğu Hollanda'nın sanat, sosyal bilimler, hukuk, ekonomi ve beşeri bilimler alanlarında uzmanlaşmış Tilburg Üniversitesi'ne girmek için, denklik sınavına hazırlanıyor.
Gündoğdu, Tilburg Üniversitesi’nin başvurusunu onayladığını, orada okuyabilmesi için ise, yıllık 12 bin euroya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Gündoğdu, "Şu anda okul bitti, mezun oluyorum. Hem sınav, hem de mezuniyet hazırlığı var. Okulum bitmeden Hollanda'dan birkaç okula başvurmuştum. Tilburg Üniversitesi'nden kabul aldım. Yaylada YKS'ye hazırlanıyorum" dedi.