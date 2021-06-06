Çobanlık yaparken Robert Koleji'ni kazandı, sırada Tilburg Üniversitesi var

Gündoğdu, "Şu anda okul bitti, mezun oluyorum. Hem sınav, hem de mezuniyet hazırlığı var. Okulum bitmeden Hollanda'dan birkaç okula başvurmuştum. Tilburg Üniversitesi'nden kabul aldım. Yaylada YKS'ye hazırlanıyorum" dedi.