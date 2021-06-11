Çobanlık yaparak Tilburg Üniversitesi'ne hazırlanıyordu! Hollanda Büyükelçiliği devrede

Büyükelçi, Mahir ile bir araya geldi

Tunceli Müzesi’nde Hollandalı sanatçıların oluşturduğu resim sergisine katılan Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Mahir Gündoğdu ile bir araya geldi. Weststrate, Mahir'in Tilburg Üniversitesi'nde okuyabilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.