Çobanlık yaparak Tilburg Üniversitesi'ne hazırlanıyordu! Hollanda Büyükelçiliği devrede
TUNCELİ'de çobanlık yapan Mahir Gündoğdu, kazandığı İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nden bu yıl mezun oluyor. Mahir'in, ülkelerindeki Tilburg Üniversitesi'ne hazırladığını duyan Hollanda Büyükelçiliği harekete geçti.
Tunceli'nin yüksek kesimli yaylalarında ailesiyle birlikte geçimini sağladığı sırada hazırlandığı TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayıp Amerikan Robert Lisesi'ne yerleşmeyi başaran Mahir Gündoğdu, bu yıl mezun oluyor.
Türkiye birinciliğiyle yerleştiği Robert Lisesi'nin ardından Gündoğdu'nun Pülümür'ün 2 bin 600 rakımlı Çobanyıldızı Yaylası'nda koyun güderek, Tilburg Üniversitesi'ne hazırlanıyor haberi gündeme gelince Hollanda Büyükelçiliği, harekete geçti.
Büyükelçi, Mahir ile bir araya geldi
Tunceli Müzesi’nde Hollandalı sanatçıların oluşturduğu resim sergisine katılan Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Mahir Gündoğdu ile bir araya geldi. Weststrate, Mahir'in Tilburg Üniversitesi'nde okuyabilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.
Ülkesinde çok sayıda Tuncelili, olduğunu aktaran Weststrate, 3 hafta önce Tuncelili Dilan Yeşilgöz'ün Ekonomik İşler ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı olduğunu hatırlattı.