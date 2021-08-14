'Çoban' çıkışıyla gündemi sallayan Aysun Kayacı 9 yıl sonra ilk kez Türkiye'de!
Yıllar önce bir programda 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi' sözüyle gündeme bomba gibi düşen ve bu söz kalıbını adeta kalıp haline getiren eski manken Aysun Kayacı 9 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi. Kayacı'nın eşi ve kızıyla tatil için Türkiye’de olduğu öğrenildi.
Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya taşınmasının ardından ilk kez Türkiye'ye tatile geldi. Tatil için Bodrum'u seçen Kayacı ve ailesi objektiflerden kaçmayı başardı.
2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, tatil için Bodrum’daydı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre 7 yaşındaki kızı Maya ve eşiyle birlikte Bodrum’daki Six Senses Kaplankaya’da tatil yapıyor.
Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...
Haberde yer alan detaylara göre, Aysun Kayacı’yı neredeyse hiç kimse tanımamış. Çok az insanın görünce tanıdığı eski modelin güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği belirtildi.
İddialara göre Kaplankaya’yı çok seven çift, rezidans kısmından ev almak için görüşmeler de yapmış.