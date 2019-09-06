CNR Food İstanbul'a katılan Vietnamlı girişimci ilgi gördü! Pirinçten pipet üretmiş
CNR Food İstanbul'a Türkiye'deki arkadaşlarının davetiyle Vietnam'dan katılan girişimci Le Nam, fuara pirinçten üretilen pipetlerle katıldı.
Türkiye'den çok uzaklarda olmama rağmen ticaret yapabileceğime inanıyorum diyen Nam Türkiye'ye daha önce 2 defa geldiğini ve tarım sektörüyle ilgili ortaklıklar kurmak istediğini ifade etti.
Nam pipet uygulamasının doğayı korumak amaçlı olduğunu belirterek şunları kaydetti: Vietnam dünyanın en yeşil ülkelerinden birisi ve pirinç üretimi çok fazla.
Biz de plastik pipet kullanımından kurtulmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Deneylerimiz sonucunda 6 ay önce makarna ve pirinçten kullanılabilir pipet üretmeye başladık.
İnsanlar bu pipeti her türlü içecekte kullanabiliyor. İstedikleri zaman da yiyebiliyor ya da bitirdikten sonra kuşlara atabiliyor. Doğayı korumak ve plastikten kurtulmak için yaptığımız pipetlerin Türkiye'de de ilgi göreceğini düşünüyorum.