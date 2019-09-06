CNR Food İstanbul'a katılan Vietnamlı girişimci ilgi gördü! Pirinçten pipet üretmiş

Türkiye'den çok uzaklarda olmama rağmen ticaret yapabileceğime inanıyorum diyen Nam Türkiye'ye daha önce 2 defa geldiğini ve tarım sektörüyle ilgili ortaklıklar kurmak istediğini ifade etti.

Nam pipet uygulamasının doğayı korumak amaçlı olduğunu belirterek şunları kaydetti: Vietnam dünyanın en yeşil ülkelerinden birisi ve pirinç üretimi çok fazla.