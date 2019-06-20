CNN Türk spikeri Büşra Sanay'ın son hali korkunç! Yüzü tanınmaz hale geldi

Allah beterinden saklasın: "Bir süre daha yayında olmayacağım. Hayat bir anlık. Sevdiklerinize zaman ayırın ve sizi gerçekten sevenlere. Mesela bunu yaşadıktan sonraki gün, çocuklara giden uçurtmalarla. Allah beterinden saklasın ve hayat paylaştıkça gerçek."