CNN Türk spikeri Büşra Sanay'ın son hali korkunç! Yüzü tanınmaz hale geldi
Ekranların sevilen yüzü haline gelen CNN Türk sunucusu Büşra Sanay, sosyal medya hesabından burnunun kırıldığını belirterek son halini paylaştı.
2013 yılından itibaren CNN Türk ekranlarında çeşitli programlar yapan başarılı Gazeteci-Yazar Büşra Sanay, takipçilerine kötü haberi verdi. Geçirdiği bir kaza nedeniyle burnunun kırıldığını ve bir süre ekranlardan uzak kalacağını bildiren Sanay, son görüntüsünü paylaştı.
45 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımda bulunan Sanay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Cuma günü burnum kırıldı. İyileşiyor şükür. Ekimoz da azalmaya başladı. Ucuz atlattım." diyerek şu ifadelere yer verdi;
Allah beterinden saklasın: "Bir süre daha yayında olmayacağım. Hayat bir anlık. Sevdiklerinize zaman ayırın ve sizi gerçekten sevenlere. Mesela bunu yaşadıktan sonraki gün, çocuklara giden uçurtmalarla. Allah beterinden saklasın ve hayat paylaştıkça gerçek."
Geçmiş olsun dilekleri yağdı: Bu fotoğrafı gören Büşra Sanay'ın takipçileri ünlü isme geçmiş olsun dilekleri yağdırdı. Sanay'ın ekranlara yeniden ne zaman döneceği ise merak konusu oldu.