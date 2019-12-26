CNN Türk muhabiri Sema Akbulut taciz anını anlattı! O kadar çok afalladım ki...
İSTANBUL 'da sosyal bir deney için dilenci kılığına giren CNN TURK muhabiri Sema Akbulut, Beşiktaş'ta dilendi. Kucağındaki bebek için süt isteyen Akbulut'a kağıt toplayıcısı bir adam ahlaksız teklifte bulundu. Akbulut yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, sosyal bir deney için dilencilik yaparken, Beşiktaş'ta uğradığı tacizi anlattı. Canlı yayında o anları paylaşan Akbulut, "Saç telimden ayak tırnağıma kadar beni süzdü. O kadar çok afalladım ki, ne diyeceğimi bilemedim. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım." ifadelerini kullandı.
Akbulut'a bazı vatandaşlar acıyarak yardım etti
CNN TÜRK Muhabiri Sema Akbulut, sosyal bir deney için elinde oyuncak bebeği ile sosyal deney için İstanbul'un farklı ilçelerinde dilencilik yaptı. Akbulut'a bazı vatandaşlar acıyarak yardım etti. Bazıları ise akla hayale gelmeyecek tekliflerde bulundu. Hatta bazı dilenciler nasıl daha iyi para kazanabileceği konusunda taktik bile verdi.
Canlı yayında tacizi anlattı
Akbulut, Bir kişinin para verirken tacizde bulunduğunu söyleyerek o anları anlattı; "O bakışların ne ifade ettiğini biz kadınlar anlarız. O tedirginliği yaşadım. Kadınlar hisseder. Baştan aşağıya ben süzüldüm. Saç telimden ayak tırnağıma kadar beni süzdü. O kadar çok afalladım ki, ben evlilik düşünmediğimi söyledim. Aslında o hiç evliliği sormuyor ki. Ne diyeceğimi bilemedim. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım."