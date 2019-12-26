CNN Türk muhabiri Sema Akbulut taciz anını anlattı! O kadar çok afalladım ki...

Canlı yayında tacizi anlattı

Akbulut, Bir kişinin para verirken tacizde bulunduğunu söyleyerek o anları anlattı; "O bakışların ne ifade ettiğini biz kadınlar anlarız. O tedirginliği yaşadım. Kadınlar hisseder. Baştan aşağıya ben süzüldüm. Saç telimden ayak tırnağıma kadar beni süzdü. O kadar çok afalladım ki, ben evlilik düşünmediğimi söyledim. Aslında o hiç evliliği sormuyor ki. Ne diyeceğimi bilemedim. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım."