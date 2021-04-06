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Clubhouse'ta para kazanma dönemi başlıyor

Clubhouse'ta para kazanma dönemi başlıyor

Sesli konuşma platformu yayıncılarını sevindirecek bir haber paylaştı. Davetle girilebilen platform yayıncıların para kazanmasının önünü açıyor.

Clubhouse'ta para kazanma dönemi başlıyor

Pandemi döneminin en popüler uygulamalarından Clubhouse yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, online ödeme platformu Stripe ile anlaşma üzerinde çalışıyor. Clubhouse bu anlaşmayla yayıncılara ödeme yapılmasının önünü açacak.

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Clubhouse'ta para kazanma dönemi başlıyor

Davetle üye olunabilen Clubhouse, yayıncılara karın tamamını vermeyi planlıyor. Ödemeler Stripe altyapısıyla direkt olarak Clubhouse üzerinden yapılacak.

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Clubhouse'ta para kazanma dönemi başlıyor

Uygulamanın henüz Android versiyonu bulunmuyor. Haziran ayında Clubhouse'ın Android uygulamasının kullanıma açılması hedefleniyor.

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Clubhouse'ta para kazanma dönemi başlıyor

Clubhouse ödemelerin bütün yayıncılara birden başlamayacağını belirtti. Önce ufak bir yayıncı grubuyla testler yapılacak.

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