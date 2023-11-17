ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilere iyi haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 5 bin TL ikramiye alacaklar!
Emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi ödemesinden Çiftçi Kalıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı onbinlerce çiftçi 'çalışıyor' gözüktükleri için faydalanamamıştı. Gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler için hazırlık yapılması için devreye girdi.
Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kaldı. Yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi de bu uygulamadan yararlanamadı.
Emekli çiftçiler AK Partili milletvekillerini adeta telefon yağmuruna tutup "Biz yıllar önce ÇKS sistemine kayıt yaptırmıştık. Hâlâ bunun sürdüğünü bile bilmiyoruz. Yıllardır çalışmıyoruz" dediler.
Sabah'ın haberine göre, AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi.
Karadeniz gezisi sırasında çay üreticileri de ikramiyeden yararlanamadıklarını, bununla ilgili bir düzenleme yapılmasına ilişkin beklentilerini Erdoğan'a iletti.