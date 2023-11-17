ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilere iyi haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 5 bin TL ikramiye alacaklar!

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kaldı. Yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi de bu uygulamadan yararlanamadı.