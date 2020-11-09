Cizreliler uçan araba 'CEZERİ'nin ilçede uçurulmasını istiyor türbesi de ilçede

"Cezeri lakaplı birçok alimimiz daha var. Bunlardan birisi de İsmail Ebul-İz El Cezeri'dir. Dünyada meşhurdur. 12'nci yüz yılda robotlar yapmış, krank mili piston sistemlerini yapmıştır. En önemlisi dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo Da Vinci'ye ilham olmuştur ve meşhur Nature dergisine de konu olmuştur. İlk uçan yerli arabamızın ismi 'Cezeri' olarak konuldu. Onun da sebebi Cizreli İsmail Ebul-İz El Cezeri'den kaynaklanmaktadır. Cumhurbaşkanımızdan ve Selçuk Bayraktar'dan Cizrelilerin talebi de uçan ilk arabamız 'Cezeri'nin kendi memleketi Cizre'de uçurulmasıdır."