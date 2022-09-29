Citroen'in yeni logosuna bakın! 10. kez yenileniyor ilk kez kullanıldı
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Citroen'in yeni logosu, yeni bir konsept araçla ilk kez lanse edilirken, 2023’ün ortalarından itibaren gelecekteki modellerde ve konsept otomobillerde aşamalı olarak kullanılmaya başlanacak.
Citroen'in yeni logosu ilk kez konsept araçta kullanıldı. Yeni marka kimliğinin merkezinde, Citroen’in dünyaca ünlü "Çift Açılı Chevron" sembolünün değişimi ve gelişimi yer alıyor.
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Şirketin 1919 yılındaki kuruluşundan bu yana Citroen logosu onuncu kez yenileniyor.
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Daha geniş ve daha belirgin köşelere sahip "Çift Açılı Chevron" daha yumuşak bir dikey oval çerçeve ile çevreleniyor.
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