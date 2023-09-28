Citroen'in ikonik modeli 2 CV, 75 yaşında!

Üretildiği 1948 ile 1990 yılları arasında 2 CV, olağanüstü bir başarı yakaladı. 1 milyon 246 bin 335 adet 2 CV Van da dahil olmak üzere toplam 5 milyon 114 bin 969 adet üretildi. Pazara sunulduktan 42 yıl sonra, 27 Temmuz 1990 saat 16.00’da Portekiz’deki Mangualde fabrikasında üretilen son 2 CV ile bir dönem kapandı.