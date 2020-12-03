Çirkin saldırı! Kısıtlamayı ihlal eden boksör gazetecinin burnunu kırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gençle karşılaştı. Kimlik kontrolü yapan mahalle bekçileri, Süleyman Satılmış, Muhammet Ö. (18) ve O.Ç.'ye (17), kısıtlamayı ihlalden ceza kesilmesi için polis ekiplerinden yardım istedi. DHA muhabirleri Mehmet İnan ve İsmail Hakkı Seymen de olayı haberleştirmek için bölgeye gitti. Bu sırada taşkınlık yapıp, bekçilere mukavemet gösteren gençler, kendilerini görüntüleyen muhabirlere saldırdı.