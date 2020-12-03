Çirkin saldırı! Kısıtlamayı ihlal eden boksör gazetecinin burnunu kırdı
BURSA’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış (20) ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen DHA muhabirlerine saldırdı. “Ben boksörüm” diye bağıran Satılmış, gazeteci Mehmet İnan’ın burnunu kırdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gençle karşılaştı. Kimlik kontrolü yapan mahalle bekçileri, Süleyman Satılmış, Muhammet Ö. (18) ve O.Ç.'ye (17), kısıtlamayı ihlalden ceza kesilmesi için polis ekiplerinden yardım istedi. DHA muhabirleri Mehmet İnan ve İsmail Hakkı Seymen de olayı haberleştirmek için bölgeye gitti. Bu sırada taşkınlık yapıp, bekçilere mukavemet gösteren gençler, kendilerini görüntüleyen muhabirlere saldırdı.
Boksör olduğu belirtilen gençlerden Süleyman Satılmış muhabir İnan’ın yüzüne yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle İnan yere yığılıp, baygınlık geçirirken, bekçilerin müdahale ettiği Süleyman Satılmış, muhabirlere dönerek, “Ben boksörüm” diye bağırdı. Muhabirlere küfür ve hakaret eden saldırganlar, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan, gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet İnan'ın burnunun kırıldığı tespit edildi.
Saldırı anı ise anbean kameraya yansıdı.