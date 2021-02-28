'Çirkin koca popolarınız' deyip Esra Dermancıoğlu isyan etti! Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmıştı
52 yaşındaki başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, takipçilerinin yorumlarıyla çileden çıktı.
'Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde Behice Hekimoğlu rolüyle dikkat çeken Esra Dermancıoğlu geçtiğimiz günlerde diziye veda etmişti. Diziye veda sonra Dermancıoğlu "Bazen insan ölüme bile gülerek gider" paylaşımını yapmıştı.
Diziye veda ettiği hafta başarılı oyuncu, Enis Arıkan'ın programına katıldı. Programda dansıyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, büyük ses getirmişti.
Yaptığı dans ile ilgili sosyal medyada bazı kullanıcılar "katır", "ayı", "öküz", "yaşın gibi davran" yorumlarını yapmıştı.
Dansıyla ilgili kötü yorum yapanlara Dermancıoğlu sert tepki gösterdi.