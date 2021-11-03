'Çirkin değil çok çirkinmiş' diyen takipçisine İrem Derici'den olay küfür!

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden İrem Derici, bir takipçisinin paylaşımına çok kızdı. Dobralığı ve ilginç çıkışlarıyla bilinen İrem Derici, bir sosyal medya kullanıcısının “Bebek’te İrem Derici’yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin” paylaşımına verdiği cevapla ağızları açık bıraktı.