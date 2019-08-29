Çırılçıplak soyundu ama Damla Ekmekçioğlu'nun asıl dikkat çekmek istediği olay başkaymış

Çırılçıplak soyundu ama Damla Ekmekçioğlu'nun asıl dikkat çekmek istediği olay başkaymış
Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla takipçi sayısını artıran Damla Ekmekçioğlu, üstsüz fotoğrafını paylaşarak 'fidan bağışlayalım' mesajını verdi.
Bir şekilde kendisine 'sosyal medya fenomeni' ünvanı yakıştırılan, tanındıktan sonra da güzellik salonu açmaya karar veren Damla Ekmekçioğlu, 'yok artık' dedirten paylaştımlarına bir yenisini daha ekledi.
Orman yangınları için TEMA Vakfı'na 500 adet fidan bağışında bulunan Ekmekçioğlu, Instagram'daki 900 bine yakın takipçisine de fidan bağışında bulunması için ilginç bir yola başvurdu.
Yeşili koruyalım diyerek paylaştı: Bu fotoğrafını yayınlayan Ekmekçioğlu, "Normal bir foto olsa dikkatinizi çekmeyecekti belki de, yeterli dikkati topladığımıza göre; İnsan doğanın bir parçasıdır. Yeşili koruyalım- Fidan bağışlayalım" diyerek TEMA Vakfı'na bağışta bulunulmasını istedi.
Seni koruyalım: Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni gelirken, Ekmekçioğlu'na "Yeşilden önce seni koruyalım yabani hayvanlardan" yorumları yapıldı.