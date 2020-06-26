Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı fenomen gelin Naz Mila kriz çıkardı
Fenomen gelin adayı Naz Mila bu kez sınırı iyice aştı ve çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı. Zuhal Topal'la İzdivaç programı ile tanınan Naz Mina'nın edepsiz paylaşımına tepki yağdı. Birçok takipçisi 'Sen annesin kendine gel' diyerek Naz Mina'yı topa tuttu.
Cesur paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren ve kimsenin aslında ne iş yaptığını bilmediği fenomen gelin adayı olarak ünlenen Naz Mila bu kez kantarın topuzunu iyice kaçırdı ve sansürsüz çıplak pozunu paylaştı.
İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyura Azerbeycanlı Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak gelin adayı son paylaşımlarında fazla cesur olunca hayranları bu duruma sessiz kalamadı.
Geçtiğimiz ay modeller arasında trend olan maske bikini akımına uyan gelin adayı son olarak çıplak pozunu Instagram hesabından paylaştı.
Çıplak pozunu sansürsüz paylaşan Mila'ya ise takipçileri "Sen annesin, hiç yakışmıyor bu pozlar" diyerek tepki gösterdi. Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.