Çırılçıplak pozunu paylaştı Selda Car instagramı ikiye böldü!
Mankenlik yapan ve bir dönem adı magazin basınında sıkça geçen Selda Car şu sıralar anneliğin tadını çıkarıyor. Hamileyken çektiği çırılçıplak pozu instagramda paylaşan Selda Car hem tepki hem de beğeni aldı.
Selda Car son instagram paylaşımı ile magazin basınında bir anda gündem oldu. Mankenlik yapan ve bir dönem yıldızı parlayan Selda Car şu sıralar anneliğin tadını kızıyla doyasıya çıkarıyor.
34 yaşındaki Selda Car'ı instagram'ı sık kullanan ünlülerden. 26.5 kişinin takip ettiği Selda Car sık sık paylaşım yapıyor. Son paylaşımı ise takipçilerini ikiye böldü.
Hamileyken çektiği çırılçıplak pozunu yeni paylaşan Selda Car, şimdi paylaşıyorum çünkü yargılanmaktan korktum dedi. İşte Selda Car'ın olay paylaşımı ve açıklaması...
Being woman is just amazing.. I haven’t shared this picture before as I was scared of judgement but for me it represents me as pure woman, a mother and reminds me of a day full of love shared with my dearest sisters. It represents and stands for love and only love, support and motivation in times that I needed it the most 😢 ‘We are loved’ but more important not to forget ‘self love’
In my purest, most natural state here I am feeling more woman than ever... Thank you @lararaybone for inspiring me to post, capturing this beautiful powerful moment and thank you for just being you... #tbt
"Kadın olmak harika bir şey. Bu resmi daha önce paylaşmadım, yargılanmaktan korktum ama beni saf bir kadın, bir anne olarak temsil ediyor.”