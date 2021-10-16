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'Çırılçıplak kaldım' deyip iğrenç saldırıyı Semiha Yankı itiraf etti: Arkadan gelip...

'Çırılçıplak kaldım' deyip iğrenç saldırıyı Semiha Yankı itiraf etti: Arkadan gelip...

Pop müziğin 63 yaşındaki sevilen ismi Semiha Yankı, Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı cinsel saldırı itirafıyla olay oldu.

'Çırılçıplak kaldım' deyip iğrenç saldırıyı Semiha Yankı itiraf etti: Arkadan gelip...

Ünlü şarkıcı Semiha Yankı, Armağan Çağlayan'ın Youtube programı Dur Bi Dinle'ye konuk oldu. Yaşamında dair birçok itirafta bulunan Yankı, izleyenleri şaşkına çevirdi.

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'Çırılçıplak kaldım' deyip iğrenç saldırıyı Semiha Yankı itiraf etti: Arkadan gelip...

Semiha Yankı hayatının dönüm noktası olan abisi Metin Yankı'yı sahnede gözünün önünde kaybettiği anları anlattı.  

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'Çırılçıplak kaldım' deyip iğrenç saldırıyı Semiha Yankı itiraf etti: Arkadan gelip...

"O gece bende sahnedeydim"  diyen Yankı "Sahnede gözümün önünde oldu o olay. Abimin boynu kırıldı. Omurilik küçük beyinciğe saplanmış, baştan aşağısı felç oldu." dedi.

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'Çırılçıplak kaldım' deyip iğrenç saldırıyı Semiha Yankı itiraf etti: Arkadan gelip...

Yankı "Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca hem beyin kanaması hem de iç kanamasıyla kaybettik." ifadelerini kullandı.

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