Cipsleri bana bana yiyorlar! Herkes bu tarifin peşinde

Sütü yavaş yavaş ekleyin ve topaklanmasını önlemek için bir çırpıcı ile sürekli çırparak karıştırın.

Kıvam alınca peynirleri ve baharatları ekleyerek karıştırın, ocaktan alın.

Bir fırın kabına döktüğünüz karışımın üzerine bolca peynir serpin ve 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

Mısır veya tortilla cipsi ile servis edin.

Afiyet Olsun