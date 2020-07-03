Çıplak resimlerini çekip şantaj yapıyorlardı! Ankara'da 'DAM' operasyonu
ANKARA Beypazarı'nda eskiden hayvan ahırı olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen pavyonu işletenler tarafından kurulan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin müşterilerden zorla fazla para aldıkları, kadınların da çıplak görüntülerini çekip şantajla çalıştırdıkları belirlendi.
Beypazarı'nda eskiden hayvan ahırı olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen pavyonu işletenler tarafından kurulan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin, Ankara merkezli 6 ilde 14 farklı adrese düzenledikleri operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlettikleri pavyona gelenlerden hesap adı altında fazla para istedikleri, kumar oynattıkları, borçlandırdıkları ve ödemeyenlere zorla senet imzalattıkları, çalışan kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve işlettikleri oto galeriler üzerinden tefecilik faaliyetinde bulundukları tespit edildi.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Beypazarı ilçesinde işlettikleri pavyonu kullanarak kurdukları organize suç örgütü ile vatandaşlara zorla çek senet imzalattığı tespit edilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Beypazarı'nda bir suç örgütünün varlığı tespit edildi.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, eskiden hayvan ahırı olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen pavyonu işleten Ş.K. ile oğulları H.K. ve M.K. tarafından kurulan organize suç örgütünün gayri meşru faaliyetlerde bulundukları belirlendi. Bunun üzerine kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla sabah erken saatlerde Ankara merkezli, Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde ve Çanakkale'de 14 noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Ş.K'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 14 tabanca, bir av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda fişek, vatandaşlara zorla imzalattırıldığı belirlenen çek ve senetler ile mücevherler ele geçirildi.