BIST 2.188
DOLAR 14,83
EURO 16,32
ALTIN 915,23

Çıplak pozlarını görünce otelde sevgilisine dehşeti yaşattı! Çığlıkları duyanlar şok oldu: Tuvalete kilitleyip...

Çıplak pozlarını görünce otelde sevgilisine dehşeti yaşattı! Çığlıkları duyanlar şok oldu: Tuvalete kilitleyip...

Manken Furkan Can Ağca, sevgilisi Gülden Kaygın'a otel odasına kabusu yaşattı. Yaşanan skandal magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çıplak pozlarını görünce otelde sevgilisine dehşeti yaşattı! Çığlıkları duyanlar şok oldu: Tuvalete kilitleyip...

Yurtdışında yaşayan Gülden Kaygın, ünlü model Furkan Can Ağca ile 2021 yılında tanıştı. Çiftin arkadaşlıkları kısa süre sonra ilişkiye dönüştü.

122
Çıplak pozlarını görünce otelde sevgilisine dehşeti yaşattı! Çığlıkları duyanlar şok oldu: Tuvalete kilitleyip...

Kaygın, İsviçre'den sevgilisi ile buluşmak için 28 Ağustos günü İstanbul'a geldi. 

222
Çıplak pozlarını görünce otelde sevgilisine dehşeti yaşattı! Çığlıkları duyanlar şok oldu: Tuvalete kilitleyip...

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'taki ünlü bir otele giden çift burada konakladı.

322
Çıplak pozlarını görünce otelde sevgilisine dehşeti yaşattı! Çığlıkları duyanlar şok oldu: Tuvalete kilitleyip...

Can Ağca, sevgilisinin cep telefonunu gizlice aldı. 

422