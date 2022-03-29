Çıplak pozlarını görünce otelde sevgilisine dehşeti yaşattı! Çığlıkları duyanlar şok oldu: Tuvalete kilitleyip...
Manken Furkan Can Ağca, sevgilisi Gülden Kaygın'a otel odasına kabusu yaşattı. Yaşanan skandal magazin gündemine bomba gibi düştü.
Yurtdışında yaşayan Gülden Kaygın, ünlü model Furkan Can Ağca ile 2021 yılında tanıştı. Çiftin arkadaşlıkları kısa süre sonra ilişkiye dönüştü.
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Kaygın, İsviçre'den sevgilisi ile buluşmak için 28 Ağustos günü İstanbul'a geldi.
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Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'taki ünlü bir otele giden çift burada konakladı.
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Can Ağca, sevgilisinin cep telefonunu gizlice aldı.
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