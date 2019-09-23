Çıplak poz veren Adriana Lima bu kez tuvaletten paylaştı! Emir Uyar'la aşk yaşıyor
Türk iş insanı Emir Uyar'la aşk yaşayan dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın seksi tuvalet pozu olay oldu.
Yazar Metin Hara ile aşkı da ayrılığı da çok konuşulan dünyaca ünlü model Hara ile ilişkisinin ardından yeni sevgilisini de Türkler'den seçmesiyle gündeme gelmişti. İlk olarak Venedik'te bir yatta yakalanan Adriana Lima ve Türk iş insanı Emir Uyar aşkı oldukça konuşulmuştu ki Lima'nın Instagram'dan paylaştığı seksi tuvalet pozu sosyal medyaya damga vurdu.
Dünyaca ünlü model, Instagram hesabından, bu mini etekli seksi tuvalet pozunu, "Londra'da özel bir gündü, kız arkadaşımla birlikte bugün onun yeni yeteneğini, fotoğrafçılığını öğrendim! Yeteneğinin gelişmesini görmek için sabırsızlanıyorum! Ayrıca güzel bir moda mağazası var, hepinizin bir göz atması gerektiğine inanıyorum" notuyla paylaştı.
Lima, aynı fotoğrafın siyah-beyaz efektli halini de ikinci fotoğraf olarak paylaştı.
Lima, geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyaya yüklediği çırılçıplak pozuyla gündeme gelmişti. Yıldız model bu kez, kendisinin de bizzat yapacağı bağış için objektif karşısına geçmişti.