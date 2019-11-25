Çıplak küvet pozunu paylaştı Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay'ın olay fotoğrafı
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma'nın yeni sezonuyla ekranlara dönen Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından paylaştığı küvet pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
29 yaşındaki Tuvana Türkay, oyunculuğunun yanı sıra milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç oyuncu son olarak paylaştığı çıplak küvet pozuyla gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde bir spor markası için iddialı pozlar veren oyuncu, son olarak paylaştığı bu küvet pozuyla kısa süre içerisinde 50 bine yakın beğeni aldı. Tuvana Türkay'a ünlü isimlerden ise yorum yağdı.
Ünlü isimlerden yorumlar geldi: Türkay'ın cesur pozunu gören Ayşe Tolga "Yuh" derken Deniz Akkaya da "Çok iyi be" yorumunu yaptı. Enis Arıkan ve Pucca da fotoğrafa kalpli emojiler koyarak ne kadar beğendiklerini belli etti.
Peki Tuvana Türkay kimdir?
Tuvana Türkay 3 Ekim 1990, Üsküdar, Türk oyuncu. 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğdu.