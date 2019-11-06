Çıplak görüntüleri ifşa oldu genç şarkıcı af dileyip şaşırtan bir karar aldı
Geçtiğimiz günlerde tüm dünyanın gündeminde olan Rabi Pirzada isimli Pakistanlı bir şarkıcı, çıplak görüntülerinin yayılmasının ardından şaşırtan bir karara imza attı.
Pakistanlı şarkıcı Rabi Pirzada, çıplak pozlarının ve yatak görüntülerinin sızdırılmasının ardından bir anda tüm dünyanın konuştuğu bir isim haline gelmeyi başardı. Kimileri bu olayın reklam amaçlı olduğunu düşünse de Pirzada, aldığı kararla sevenlerini üzdü.
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Pakistan'ın tanınmış yıldızlarından biri olan Pirzada, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla 'Allah günahlarımı bağışlasın' diyerek hayranlarından kendisini affetmelerini istedi.
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Programdan çekiliyor: Pirzada, açıklamasının devamında ülkesinde düzenlenen bir Show programından da çekileceğini duyurdu.
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Ünlü şarkıcı, çıplak fotoğraflarının ve yatak görüntülerinin internete sızdırılmasının ardından bu kararı aldığını duyurdu.
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