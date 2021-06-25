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'Çıplak görüntü' iddiasında Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye flaş hamle!

'Çıplak görüntü' iddiasında Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye flaş hamle!

Selin Ciğerci'nin, Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmasının ardından, Deniz Akkaya'dan hakkında çıkan 3 günlük hapis kararına itiraz geldi.

'Çıplak görüntü' iddiasında Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye flaş hamle!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı. Akkaya, hakkında verilen 3 günlük hapis cezasına itiraz etti.

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'Çıplak görüntü' iddiasında Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye flaş hamle!

“Bununla birlikte olan adamlar da sapık”

İddiaya göre Akkaya, konuk olarak katıldığı programda Ciğerci’yle ilgili “Spor hocama çırılçıplak videolarını göndermiş”, “Bununla birlikte olan adamlar da sapık” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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'Çıplak görüntü' iddiasında Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye flaş hamle!

Ciğerci, yeniden mahkemeye başvurarak Akkaya’nın tedbir kararını ihlal etiğini belirtti. 

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'Çıplak görüntü' iddiasında Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye flaş hamle!

Mahkeme, Deniz Akkaya’nın 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına hükmetti.

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