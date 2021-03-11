Çıplak fotoğraflara açık arttırma! Cinsel amaçlı kaçırılmıştı İtalya'da skandal patladı
İngiliz model Ayling'in 'cinsel ticaret amacıyla' kaçırılması olayına ilişkin dava İtalya'da görüldü. Mahkemede yargıcın kararı tüm dünyada şok etkisi yarattı.
İtalya'da gözler, 4 yıl önce kaçırılan İngiliz modelin davasına çevrildi. Görülen mahkemede, hiç beklenmedik bir karara varıldı.
11 Temmuz 2017'de çekim bahanesiyle İtalya'nın Milano kentine getirilen İngiliz model Chloe Ayling, buluşma yerinde bayıltılarak önce boş bir iş yerine, sonra da tenha bir mekâna götürülmüştü.
Bir hafta kelepçeli tutulan kadının fotoğrafları porno sitelere yüklenmişti. Genç modeli kaçıranlar, 300 bin dolar fidye istemiş aksi halde internette, kelepçeli ve çıplak halini “açık artırmayla satma” tehdidinde bulunmuştu.
Kendilerini “Black Death” (Kara Ölüm) grubu olarak tanıtan çete, çocuğu olduğunu öğrenince modeli serbest bırakmıştı. Genç modelin kaçırılması iddialarıyla ilgili olarak Lukasz Pawel Herba ve Michal Herba adında iki Polonyalı kardeş gözaltına alınıp tutuklanmıştı.