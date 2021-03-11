Çıplak fotoğraflara açık arttırma! Cinsel amaçlı kaçırılmıştı İtalya'da skandal patladı

Kendilerini “Black Death” (Kara Ölüm) grubu olarak tanıtan çete, çocuğu olduğunu öğrenince modeli serbest bırakmıştı. Genç modelin kaçırılması iddialarıyla ilgili olarak Lukasz Pawel Herba ve Michal Herba adında iki Polonyalı kardeş gözaltına alınıp tutuklanmıştı.