Çıplak fotoğraflar attılar! İğrenç mesajları Ukraynalı kadınlar ifşa etti: Birçok erkek beni...
24 Şubat'tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ülkeden kaçmak zorunda kalan Ukraynalılar yaşadıkları zorlukları anlattı.
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte milyonlarca Ukraynalı evini ve ülkesini arkada bırakarak kaçarken İngiliz medyası olayın bambaşka bir boyutunu gözler önüne serdi.
İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times’a konuşan ve savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar, İngiltere’ye sığınmak ve kalacak bir oda ya da ev bulmak istediklerini fakat “korkunç” mesajlarla karşılaştıklarını gördü.
Facebook’ta mülteciler için kurulan gruplara yardım ve istek mesajı atan kadınlara erkeklerden saldırgan ve cinsel içerikli mesajlar geldiği duyuruldu.
İsmini açıklamayan bazı kadınlar, “Birçok erkek beni mesajlarla taciz etti, bana fahişe dediler ve hakaretlerde bulundular” yorumunu yaptı.