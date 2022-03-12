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Çıplak fotoğrafı apar topar kaldıran Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'den bakın neden ayrılmış

Çıplak fotoğrafı apar topar kaldıran Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'den bakın neden ayrılmış

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den neden ayrıldığı ortaya çıktı.

Çıplak fotoğrafı apar topar kaldıran Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'den bakın neden ayrılmış

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisiyle sık sık olay oluyor. 

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Çıplak fotoğrafı apar topar kaldıran Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'den bakın neden ayrılmış

 Kaldığı otelin havuz başında objektif karşısına geçen 31 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen isim, bu kez çıplak fotoğrafıyla olay yaratmıştı.

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Çıplak fotoğrafı apar topar kaldıran Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'den bakın neden ayrılmış

Subaşı'nın olay fotoğrafı bir süre sonra apar topar kaldırmıştı.

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Çıplak fotoğrafı apar topar kaldıran Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'den bakın neden ayrılmış

Şeyma Subaşı, yaklaşık 9 ay önce Ibiza'da Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı.

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