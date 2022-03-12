Çıplak fotoğrafı apar topar kaldıran Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'den bakın neden ayrılmış
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den neden ayrıldığı ortaya çıktı.
Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisiyle sık sık olay oluyor.
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Kaldığı otelin havuz başında objektif karşısına geçen 31 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen isim, bu kez çıplak fotoğrafıyla olay yaratmıştı.
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Subaşı'nın olay fotoğrafı bir süre sonra apar topar kaldırmıştı.
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Şeyma Subaşı, yaklaşık 9 ay önce Ibiza'da Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı.
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