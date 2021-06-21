Çıplak adam eve girdi kameraya bakan karısı şok oldu! Çığlıklar kan dondurdu
Çıplak vaziyette lüks konağa giren evsiz adamın yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.
ABD'nin California eyaletinde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. 34 yaşındaki evsiz ve çıplak Paul Kiyan, garaj yolunda kilidi açık duran bir arabadan uzaktan kumanda aldı.
Uzaktan kumandayı kullanarak Kiyan, Mat Sabz'ın Los Angeles'ın en lüks bölgelerinden biri olan Bel Air'deki konağına girdi.
Kiyan, eve girerken güvenlik kameralarına yakalanarak yine de merdivenleri çıkmaya başladı.
Ev sahibi Sabz, birinin evine girdiğini ancak karısının güvenlik kamerasından evlerine çıplak bir adamın girdiğini telefonla arayıp söylemesiyle öğrendi.