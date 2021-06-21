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Çıplak adam eve girdi kameraya bakan karısı şok oldu! Çığlıklar kan dondurdu

Çıplak adam eve girdi kameraya bakan karısı şok oldu! Çığlıklar kan dondurdu

Çıplak vaziyette lüks konağa giren evsiz adamın yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.

Çıplak adam eve girdi kameraya bakan karısı şok oldu! Çığlıklar kan dondurdu

ABD'nin California eyaletinde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. 34 yaşındaki evsiz ve çıplak Paul Kiyan, garaj yolunda kilidi açık duran bir arabadan uzaktan kumanda aldı.

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Çıplak adam eve girdi kameraya bakan karısı şok oldu! Çığlıklar kan dondurdu

Uzaktan kumandayı kullanarak Kiyan, Mat Sabz'ın Los Angeles'ın en lüks bölgelerinden biri olan Bel Air'deki konağına girdi.

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Çıplak adam eve girdi kameraya bakan karısı şok oldu! Çığlıklar kan dondurdu

Kiyan, eve girerken güvenlik kameralarına yakalanarak yine de merdivenleri çıkmaya başladı.

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Çıplak adam eve girdi kameraya bakan karısı şok oldu! Çığlıklar kan dondurdu

Ev sahibi Sabz, birinin evine girdiğini ancak karısının güvenlik kamerasından evlerine çıplak bir adamın girdiğini telefonla arayıp söylemesiyle öğrendi. 

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