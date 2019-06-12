Cinsiyet değiştirmişti merak etti yine erkek oldu
Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresiyle erkek oldu. İşte Ciğerci'nin erkek hali
Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerc!nin sosyal medya Instagram hesabında 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresini kullanarak kendini erkek haline getirdi.
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Selin Ciğerci erkek olarak çektiği filtreli videoyu Instagram'dan paylaştı. Ancak takipçilerinden tepki aldı.
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Ciğerci "özüne döndü" başlıkların atılmasına ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ciğerci "beyinsiz, akılsız" diyerek yapılan o yoruma çok kızdı
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Eğlenme amaçlı kullanın sosyal medyayı" diyen Ciğerci "işinizi düzgün yapın" dedi. Ciğerci o haberlerle dalga geçmek için ise yine erkek filtresi kullandı. "Benim özüm bu işte" diyerek ise son halini paylaştı
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