Cinsiyet değiştirmişti merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti merak etti yine erkek oldu

Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresiyle erkek oldu. İşte Ciğerci'nin erkek hali

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Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerc!nin sosyal medya Instagram hesabında 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresini kullanarak kendini erkek haline getirdi.

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Cinsiyet değiştirmişti merak etti yine erkek oldu - Sayfa 2

Selin Ciğerci erkek olarak çektiği filtreli videoyu Instagram'dan paylaştı. Ancak takipçilerinden tepki aldı.

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Ciğerci "özüne döndü" başlıkların atılmasına ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ciğerci "beyinsiz, akılsız" diyerek yapılan o yoruma çok kızdı

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Eğlenme amaçlı kullanın sosyal medyayı" diyen Ciğerci "işinizi düzgün yapın" dedi. Ciğerci o haberlerle dalga geçmek için ise yine erkek filtresi kullandı. "Benim özüm bu işte" diyerek ise son halini paylaştı

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