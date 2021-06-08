Cinsiyet değiştirmişti! İzmir'i tercih etti Ken Bebek 3 hayalini açıkladı
İnsan Ken Bebek lakabıyla bilinen 37 yaşındaki Rodrigo Alves, 3 hayalini açıkladı.
Geçirdiği ameliyatların ardından dünyada "Ken Bebek" olarak nam salan Brezilyalı Rodrigo Alves, son geçirdiği operasyonla cinsiyet değiştirip kadın olmuştu.
Zaman zaman estetik operasyon için Türkiye'ye de gelen ünlü TV yıldızı Rodrigo Alves, fazla kilolarından kurtulmak ve moda kıyafetleri giyebilmek için İzmir'de mide küçültme ameliyatı geçirdi.
Sağlık turizmi alanında önemli çalışmalara imza atan İzmir Clinic Mono’da tüp mide ameliyatı geçiren Alves, “Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra çok fazla kilo aldım. Bu yüzden estetik yerine medikal bir ameliyat olan Obezite operasyonu olmaya karar verdim" diye konuştu.
Hayallerini anlatan Alves "Yaptığım araştırmalar neticesinde İzmir’deki Clinic Mono’ya ulaştım. Üç hayalim var ; evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı ve güzel bir kadın olmayı istiyorum” dedi.