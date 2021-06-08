Cinsiyet değiştirmişti! İzmir'i tercih etti Ken Bebek 3 hayalini açıkladı

Sağlık turizmi alanında önemli çalışmalara imza atan İzmir Clinic Mono’da tüp mide ameliyatı geçiren Alves, “Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra çok fazla kilo aldım. Bu yüzden estetik yerine medikal bir ameliyat olan Obezite operasyonu olmaya karar verdim" diye konuştu.