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Cinsiyet değiştirmişti! İlk kez o gerçeği açıkladı: Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz'le cinsellik itirafı

Cinsiyet değiştirmişti! İlk kez o gerçeği açıkladı: Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz'le cinsellik itirafı

Katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran sonra cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den olay itiraflar geldi.

Cinsiyet değiştirmişti! İlk kez o gerçeği açıkladı: Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz'le cinsellik itirafı

Manken, şarkıcı ve oyuncusu Sevda Demirel, Türkiye'de bir döneme ismini yazdıran isimler arasında yer alıyordu. 

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Cinsiyet değiştirmişti! İlk kez o gerçeği açıkladı: Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz'le cinsellik itirafı

 Son dönemde cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşaması ve ardından sürpriz şekilde ilişkisini noktalaması nedeniyle sık sık gündeme geliyor. 

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Cinsiyet değiştirmişti! İlk kez o gerçeği açıkladı: Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz'le cinsellik itirafı

 Demirel, katıldığı Söylemezsem Olmaz programında Doruk Doğrusöz'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Cinsiyet değiştirmişti! İlk kez o gerçeği açıkladı: Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz'le cinsellik itirafı

Her şeyin belden aşağı yaşanmadığını söyleyen Demirel, "Doruk'tan sonra kimse olmadı. Onu çok sevdim." dedi. 

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