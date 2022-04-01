Cinsiyet değiştirmişti! İlk kez o gerçeği açıkladı: Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz'le cinsellik itirafı
Katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran sonra cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den olay itiraflar geldi.
Manken, şarkıcı ve oyuncusu Sevda Demirel, Türkiye'de bir döneme ismini yazdıran isimler arasında yer alıyordu.
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Son dönemde cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşaması ve ardından sürpriz şekilde ilişkisini noktalaması nedeniyle sık sık gündeme geliyor.
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Demirel, katıldığı Söylemezsem Olmaz programında Doruk Doğrusöz'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Her şeyin belden aşağı yaşanmadığını söyleyen Demirel, "Doruk'tan sonra kimse olmadı. Onu çok sevdim." dedi.
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