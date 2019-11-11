Cinsiyet değiştirmişti! Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'nin annelik kararı
Cinsiyet değiştirmesinin ardından eski futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, annelik kararını açıkladı.
İki yıldır birlikte olduğu sevgilisi eski futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ta bir otelde evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Bilal Özcan'ın programında annelik kararını anlattı.
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Bilal Özcan'ın annelik sorusuna yanıt veren Selin Ciğerci, şunları söyledi:
''Benim çocuğumun olması imkansız. Öyle bir ihtimal tabi ki de yok. Gökhan’ın baba olmasını istediğim için; Hani böyle şeyler varmış, Türkiye'de legal değil ama... Yurtdışında olabiliyor diye duydum.''
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''Taşıyıcı annede diye bir şey varmış. Ya öyle ya da evlatlık. Devlet verir mi, şartlar uygun olur mu olmaz mı?''
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''Bir çocuğum olsun onla beraber ben de oyuncakçıya gideyim, benden çikolata istesin,bugün çok yedin olmaz diyeyim.''
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