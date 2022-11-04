Cinsiyet değiştirmişti Doruk Doğrusöz'ün son paylaşımı olay oldu 'İyice kafayı kırdı'
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirmiş Doruk ismini almıştı. Son günlerde yeni sevgili haberleriyle gündeme gelen Doruk Doğrusöz'den ilginç bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde yatak paylaşımı olay olan Doruk Doğrusöz, bu kez eline oyuncak bir bebek alıp sevgilisine seslendi.
İşte Benim Stilim yarışmacılarından olan Neslihan Doğrusöz yarışmadan sonra radikal bir karar alıp cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Yeni yaşamına Doruk olarak devam eden yarışmacı Sevda Demirel'den sonra Gizem Sertyalçın ile yeni bir aşka yelken açtı.
Sevgilisiyle yatak pozları veren Doruk Doğrusöz son olarak eline bir oyuncak bebek alıp sevgilisine seslendi.
Neslihan Doğrusöz olarak tanınan yarışmacı paylaşımında "Bana bak Gizem!
Evleneceğim seninle diyorum, bunu o kızıl kafana sok" dedi.
Eski yarışmacının paylaşımını görenler "Yenge bu çocukla evlen iyice kafayı bozdu" yorumlarında bulundu.