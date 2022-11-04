Cinsiyet değiştirmişti Doruk Doğrusöz'ün son paylaşımı olay oldu 'İyice kafayı kırdı'

İşte Benim Stilim yarışmacılarından olan Neslihan Doğrusöz yarışmadan sonra radikal bir karar alıp cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Yeni yaşamına Doruk olarak devam eden yarışmacı Sevda Demirel'den sonra Gizem Sertyalçın ile yeni bir aşka yelken açtı.